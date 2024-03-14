Сырский: Ротация позволит стабилизировать фронт

Главком ВСУ Александр Сырский посетил позиции украинских защитников в Запорожской области. Он подчеркнул, что ﻿стороны массово используют дроны всех видов в сочетании с артиллерией и минометами, сообщает Зеркало недели.

"При таких обстоятельствах ударные беспилотные системы постепенно становятся основным ударным оружием сухопутных подразделений в общевойсковом бою, — заявил военачальник, добавляя, что гарантировать защиту защитников могут только современные и мощные средства РЭБ.

"Противостояние дронов и РЭБ вышло на первый план и только тот, кто первый сможет добиться отрыва от противника в этом соревновании, будет иметь шанс на победу" , - отметил он.

Ситуация, по словам военачальника, довольно сложная по всей линии фронта. Но ВСУ удалось начать процесс ротаций и замены частей и подразделений, долгое время воюющих "на нуле". Это позволит стабилизировать обстановку и окажет положительное влияние на морально-психологическое состояние защитников.