В ЕС прокомментировали призывы о непризнании "выборов Путина"

В Еврокомиссии прокомментировали возможность непризнания результатов президентских выборов в России после соответствующего призыва вдовы Алексея Навального Юлии. Об этом на брифинге заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано, сообщает Европейская правда.

Он отметил, что выборы в РФ вряд ли будут свободными, честными и демократическими, где граждане страны действительно будут иметь выбор.

"Но опять же, решение о признании или непризнании выборов должны рассматривать государства-члены после того, как мы увидим весь процесс" , – сказал Стано.

Однако он подчеркнул, что ЕС не будет признавать результаты выборов, которые РФ будет проводить на оккупированных территориях Украины.