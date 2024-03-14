В ЕС прокомментировали призывы о непризнании "выборов Путина"
В Еврокомиссии прокомментировали возможность непризнания результатов президентских выборов в России после соответствующего призыва вдовы Алексея Навального Юлии. Об этом на брифинге заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано, сообщает Европейская правда.
Он отметил, что выборы в РФ вряд ли будут свободными, честными и демократическими, где граждане страны действительно будут иметь выбор.
"Но опять же, решение о признании или непризнании выборов должны рассматривать государства-члены после того, как мы увидим весь процесс", – сказал Стано.
Однако он подчеркнул, что ЕС не будет признавать результаты выборов, которые РФ будет проводить на оккупированных территориях Украины.
"Россия проводит это голосование незаконно, нарушая международное право в отношении временно оккупированных территорий Украины, поэтому я уже могу сказать, что это не признается и не будет признано Европейским Союзом", – подчеркнул представитель Еврокомиссии.