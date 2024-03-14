Фермеры заблокировали тракторами порты Бельгии

Три крупнейших порта Бельгии заблокированы в результате акций протеста фермеров. Десятки тракторов съехались к порту Антверпен, Зебрюгге и Гент, создав препятствия для движения любого транспорта в их районе. Ссылаясь на СМИ, сообщает Зеркало недели.

В администрации портов ранее заявили, что привлекут протестующих к ответственности за понесенные убытки.

В этом году во многих европейских странах прошли протесты фермеров, которые выступают против повышения налогов и роста цен, в частности на топливо для сельскохозяйственной техники, а также жестких экологических установок ЕС в соответствии с европейским "Зеленым курсом".

Ранее сообщалось, что Европарламент в среду, 13 марта, одобрил обновление еще на год либерализации торговли для Молдовы. В то же время, европарламентарии отклонили проект продления отмены пошлин для продукции из Украины.

Напомним, замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка рассказал, что Украина готова принять ограничения на торговлю с ЕС, чтобы смягчить ситуацию с Польшей, но также призывает запретить импорт российского зерна.