НБУ рассчитывает получить 10 млрд помощи в ближайший месяц

Национальный банк Украины рассчитывает получить международное финансирование на сумму 10 млрд долларов в марте-апреле, после положительного решения совета директоров Международного валютного фонда о выделении 4-го транша до 900 млн долларов по программе EFF, которое ожидается через неделю. Об этом стало известно на пресс-брифинге НБУ, сообщает Зеркало недели.

"В марте-апреле Украина может получить более 10 млрд долларов. Активизация поступлений внешней помощи в ближайшее время позволит существенно нарастить объем международных резервов" , – сказал председатель НБУ Андрей Пышный.

Он напомнил, что в конце февраля Совет Европейского Союза одобрил начало инструмента Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро, и в его рамках уже в марте Украина должна получить переходное финансирование в размере 4,5 млрд евро, а в апреле – еще 1,5 млрд евро.

Напомним, решение по Ukraine Facility – это не только о финансовой помощи, но и о доверии к нашей стране как партнеру и европейскому будущему нашего государства. Такое заявление сделал министр финансов Украины Сергей Марченко, приветствовав решение лидеров стран-членов Европейского Союза политически согласовать инструмент поддержки Ukraine Facility в объеме 50 млрд евро на 2024-2027 годы.