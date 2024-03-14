Рада проголосовала только одно решение: разошлись после тревоги

Первое за три недели пленарное заседание Верховной Рады длилось "минут 20", его оборвала воздушная тревога, сообщили в оппозиции. В "Слуге народа" отметили, что после отбоя в зал "дошли уже не все". В целом парламент успел принять только одно решение, сообщает Лига.net.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что заседание длилось "минут 20"

Он написал, что Рада успела принять 282 голосами обращения к правительствам и парламентам иностранных государств, международным организациям и парламентским ассамблеям в связи с проведением РФ "президентских выборов" на временно оккупированной территории Украины.

После этого, написал он, заседание закрыли, не рассмотрев ратификации. О том, что ратификации международных соглашений были в повестке дня Рады, информировал собеседник издания ранее.

По словам Железняка, после первого голосования у Рады "упал потенциал", и на табло уже было 203 голоса.

Нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что заседание длилось два часа, включая, что час была воздушная тревога, а затем собрание после нее.

"Фактически было одно голосование. Кто-то после воздушной тревоги не вернулся" , – объяснил он.

Гончаренко отметил, что следующее заседание Рады планируется на среду 20 марта, но "все не точно".

По его словам, неизвестно какие вопросы будут выносить на следующее заседание.

Нардеп от "слуг" Никита Потураев сообщил, что народные избранники планировали проголосовать некоторые ратификации после принятия постановления, но этому помешала воздушная тревога.

После отбоя нардепы попытались собраться, но в зал "дошли уже не все", рассказал он.

По словам Потураева, среди "слуг" было наименьше тех, кто не вернулся после отбоя.

О начале заседания Железняк проинформировал в 12:06. Воздушные силы ВСУ объявили тревогу из-за взлета МиГ-31 оккупантов в 12:41. В 12:42 Железняк сообщил о принятии обращения к партнерам. Отбой тревоги был в 13:27. О закрытии заседания нардеп написал в 14:00.