Бутусов сообщил о гибели военных при ударе по колонне ЗРК Patriot

9 марта в результате поражения колонны зенитно-ракетной батареи Patriot возле города Покровск Донецкой области были уничтожены две пусковые установки М901 и несколько зенитных ракет MIM-104, погибли девять украинских военнослужащих. Ссылаясь на данные журналиста Юрия Бутусова, сообщает Новое время.

«Поскольку радар и командный пункт уцелели, боеспособность батареи может быть скоро восстановлена, пусковые могут прислать новые, но заменить квалифицированных и мотивированных операторов, некоторые из которых очень успешно прошли длительное обучение в ведущих учебных центрах НАТО, к сожалению, мы уже не сможем. Искренние соболезнования семьям героев, на счету которых несколько российских самолетов» , — написал он.

Бутусов, ссылаясь на источники и видео с дрона, которое обнародовали россияне, заявил, что удар был нанесен тремя баллистическими ракетами Искандер под корректировку разведывательного дрона SuperCam.

Кроме того, пусковые установки стояли на открытом месте в колонне и не двигались, а средств маскировки на машинах незаметно.

По словам Бутусова, стоимость пусковой установки М901 составляет 10 миллионов долларов, а стоимость зенитной ракеты MIM-104 PAC-3 — четыре миллиона долларов.

Журналист также назвал факторы, которые могли способствовать поиску ЗРК и позволили нанести точный удар:

батерея действовала в данном районе несколько недель, выполнила несколько успешных пусков по российским самолетам, регулярно включался радар, и враг мог определить приблизительный район поиска для своей космической, радиоэлектронной разведки и дронов;

позиции Patriot не были прикрыты зенитно-ракетными системами для защиты от дронов, а учитывая, что батарея действовала на расстоянии активных действий вражеских дронов, риск обнаружения был достаточно высоким;

предупреждения о вылете дронов и о ракетной атаке были получены слишком поздно;

батарея получила приказ на передислокацию, но не успела его выполнить. Вместо быстрого и немедленного рассредоточения на максимальной скорости, пусковые установки собралась в плотную колонну и стояли на открытом месте в ожидании команды на начало движения, образовав компактную цель для поражения.

Бутусов также отметил, ответственность за поражение пусковых установок Patriot в полной мере несет командование Воздушных сил, частично — командование батареи.

По словам журналиста, стоять в колоннах на открытом месте в зоне действий дронов противника — смертельно опасно, поэтому военнослужащие должны не ждать никогда команды на движение, а действовать по обстоятельствам и не допускать скоплений.

«Это не первый случай обстрелов россиянами позиций Patriot, и случаи абсолютно непонятного длительного нахождения на позициях, опоздания с маневром, случаются, к сожалению, не впервые. Но выводы до сих пор не были сделаны, и поэтому закономерно, что следствием отсутствия послеоперационного анализа стала трагедия 9 марта под Покровском. Война не прощает неусвоенных уроков. Надеюсь, что наконец выводы будут сделаны, и войска получат точные приказы и в тактике боевого применения и в обеспечении работы ПВО наконец начнутся системные изменения» , — написал он.

Напомним, 9 марта Forbes сообщил, что российские войска, вероятно, впервые уничтожили в Украине сразу две пусковые установки американского ЗРК Patriot.

По информации журнала, российский беспилотник якобы обнаружил установки недалеко от линии фронта во время их транспортировки, после чего в конвой попала баллистическая ракета Искандер.

Отмечалось, что Patriot, вероятно, уничтожили недалеко от Покровска Донецкой области.

В четверг, 14 марта, командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что ЗРК Patriot продолжают выполнять боевые задачи на прифронтовых территориях.