Bloomberg: В 2023 году уровень бедности в России достиг исторического минимума

Уровень бедности в России за 2023 год опустился ниже 10%, пересекая впервые за более чем 12 лет исторический минимум, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Bloomberg.

В издании пишут, что Россия приближается к выборам в "хорошей" форме. Сейчас Кремль тратит значительные средства на социальную поддержку семей, повышение пенсий, ипотечные субсидии и компенсации родственникам военнослужащих.

Говорится, что "общественное недовольство экономикой почти не ощущается". С другой стороны - постоянным источником экономического беспокойства для Кремля остается быстрый рост цен, который съедает доходы россиян.

В противовес этому рост зарплат превышает уровень инфляции. Например, среднемесячная заработная плата в 2023 году достигла более 74 тыс рублей (814 долл). Это примерно на 30% выше, чем два года назад. Причем, к 2023 году в России уже долгое время не наблюдалось роста реального располагаемого дохода более чем на 5%.

Российский экономист Алекс Исаков для Bloomberg сказал, что расходы на военные нужды Россия накопила еще задолго до полномасштабной агрессии. Но правительство таки может столкнуться с ситуацией выбора между сокращением расходов или повышением налогов. Ведь с одной стороны высокие военные и социальные выплаты на самом деле могут продолжить стимулировать рост цен.

Исаков дополнил, что со временем высокие цены и спрос превзойдут показатели "вливания" денег в конкретные сферы, то есть предложение. Например, годовой рост цен в феврале 2024 года ускорился в феврале до 7,7% с 7,4%.

Кроме того, нынешний дефицит федерального бюджета на конец февраля уже составляет 1,5 триллиона рублей - тогда как российский Минфин запланировал на весь 2024 год дефицит в размере 1,6 триллиона рублей. В то же время денежные резервы уже сократились вдвое.

Напомним:

Российское правительство планирует после проведения выборов в России увеличить налоги для населения и бизнеса, что позволит дополнительно привлечь в бюджет более 27 млрд долл.

Военный бюджет России более чем в два раза превышаетвоенный бюджет Украины в 2024 году.