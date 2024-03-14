Укрзализныця представила первый медицинский эвакуационный поезд для защитников

Укрзализныця впервые продемонстрировали медицинский эвакуационный поезд. До этого железная дорога использовала отдельные эвакуационные вагоны для раненых, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение Укрзализныци, Минобороны.

Во время презентации председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко рассказал, что в 2022 году они создали первый медицинский вагон, который не имеет аналогов в мире.

Сейчас общее количество вагонов, задействованных в медицинской эвакуации в Украине, составляет 62 единицы.

"Все вагоны благодаря питанию от генератора полностью автономны и оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких, переливания крови, кардиомониторами, аспираторами, другой медтехникой. Есть даже вагоны-реанимации с кислородными станциями, в некоторых вагонах в наиболее критических случаях есть возможность проводить оперативное вмешательство во время движения поезда" , - сказано в сообщении.

До конца 2024 года железнодорожники обещают переоборудовать еще 8 вагонов для нужд медицинской эвакуации.

Проект воплощали вместе с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, Минобороны и Командованием Медицинских сил.