ЕС ищет способы поддержки оборонных компаний: Bloomberg узнало детали

Европейский союз обсуждает способы по поддержке оборонной промышленности. Это связано с войнами в Украине и Израиле, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что президент Европейского совета Шарль Мишель планирует использовать саммит лидеров ЕС на следующей неделе, чтобы поднять беспокойство, высказанное оборонной промышленностью.

Среди них - создание механизма определения приоритета оборонной промышленности во время конкуренции с гражданскими товарами в случае нехватки материалов и обеспечение долгосрочных контрактов для оборонных компаний.

Встреча с оборонными компаниями

ЕС пытается нарастить свой оборонный потенциал после вторжения России в Украину и после многих лет недостаточного финансирования со стороны государств-членов.

"Война между Израилем и ХАМАСом, а также возможность возвращения Дональда Трампа в Белый дом добавляют срочности усилиям блока по повышению своей автономии в обороне" , - говорится в материале.

В понедельник Мишель встретился с представителями крупных оборонных компаний. На встрече присутствовали около 10 руководителей компаний, в частности генеральные директора Rheinmetall AG, Airbus SE, Milrem Robotics, Nammo AS, Nexter, Naviris и президент Saab AB.

Во встрече также приняли участие глава промышленности ЕС Тьерри Бретон и исполнительный директор Европейского оборонного агентства.

Какие вопросы поднимали

Одним из ключевых требований представителей компаний было повышение предсказуемости расходов на оборону с помощью долгосрочных государственных контрактов. По их словам, этот шаг улучшит производственные мощности и готовность.

Кроме того, компании были обеспокоены доступом к сырью, важнейших минералов и других химикатов, которые необходимы для производства, говорят люди.

Они считают, что должен существовать механизм, который обеспечивает доступ к этим материалам, поскольку гражданский сектор имеет приоритет в случае возникновения узких мест.

Роль Китая

Доступ к критически важным материалам стал серьезной проблемой для ЕС после пандемии. Кроме того, чиновники опасаются, что Китай может использовать в качестве оружия свое доминирование над некоторыми ключевыми ресурсами.

Этот доступ стал еще более актуальным на фоне глобальной конкуренции за ускорение развития чистых и цифровых технологий.

Во время дискуссии участники также говорили о важной роли, которую Европейский инвестиционный банк будет играть в увеличении инвестиций в оборонную промышленность.

Призывы к увеличению расходов на оборону

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что в этом году рекордные 18 из 31 членов НАТО выполнят цель альянса по расходам на оборону - 2% ВВП.

Также премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен говорила, что Европа должна ограничить расходы на социальное обеспечение и сократить налоги, чтобы сдержать более агрессивную Россию за счет длительного увеличения финансирования обороны и безопасности.

А президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сказала, что Европейский союз должен делать больше для обороны, пополнять и модернизировать оружие. Также ЕС должен поддерживать Украину.