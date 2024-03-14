Шольц заверил Зеленского в укреплении усилий по военной поддержке Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским заверил Украину в укреплении сотрудничества с международными партнерами по военной поддержке Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Sky News.

"Канцлер и украинский президент договорились продолжать конструктивный диалог, в том числе с целью глобальной поддержки мирного решения, также договорились оставаться в тесном контакте" , - говорится в заявлении пресс-секретаря правительства Германии.

Зеленский в Telegram также сообщил о разговоре с Шольцом, в котором стороны обсудили дальнейшее политическое, экономическое и оборонное сотрудничество.

"Обсудили развитие оборонного сотрудничества как на уровне государств, так и на уровне представителей оборонно-промышленного комплекса и локализацию оборонного производства в Украине. Передал приоритетные потребности украинских защитников в бронетехнике, артиллерии и ПВО" , – написал президент.

Также стороны обменялись мнениями по результатам Конференции по поддержке Украины в Париже 26 февраля и скоординировали позиции накануне встречи лидеров Веймарского треугольника, которая состоится в пятницу в Берлине с участием Олафа Шольца, Эммануэля Макрона и Дональда Туска.

Бундестаг снова провалил поставки Taurus в Украину

Ранее сегодня стало известно, что в немецком Бундестаге провалили голосование предложения о поставках немецких крылатых ракет Taurus в Украину.

В голосовании приняло участие 690 депутатов. 495 депутатов проголосовали против, 190 – за, 5 воздержались.

Во время дебатов лидер парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених защищал отказ канцлера Олафа Шольца от поставок.

Вопрос передачи Taurus Украине

С прошлого года Украина просит Германию передать ракеты Taurus, способные уничтожать цели на расстоянии до 500 км.

Однако канцлер Олаф Шольц не хочет передавать такое вооружение. Он утверждает, что для развертывания ракет на территории Украины должны присутствовать немецкие солдаты. Их задачей может стать наведение ракет на цель. Также Шольц опасается, что в случае неправильного использования ракеты могут ударить по объектам в Москве.

Однако глава европейского комитета в Бундестаге Антон Хофрайтер отметил, что заявление Шольца о необходимости присутствия немецких военных в Украине для развертывания ракет Taurus ошибочно.