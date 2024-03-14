СМИ: Россия заглушила GPS-сигнал самолета главы Минобороны Британии

Россия заглушила спутниковый сигнал самолета министра обороны Великобритании Гранта Шаппса, когда он пролетал мимо российского балтийского анклава Калининграда, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщил Reuters источник в правительстве, Россия заглушила спутниковый сигнал на самолете, на котором Шаппс путешествовал из Польши обратно в Британию.

По словам источника и журналистов, сигнал GPS препятствовал примерно 30 минутам, пока самолет пролетал вблизи российского балтийского анклава Калининграда.

Они добавили, что в это время мобильные телефоны не могли подключаться к интернету, поэтому самолет был вынужден использовать альтернативные методы для определения своего местонахождения.

Отмечается, что Министерство обороны Британии пока не комментировало эту ситуацию.

Над странами Европы ухудшается сигнал GPS из-за российского РЭБ в Калининграде

Напомним, в январе мы сообщали, что над европейскими странами фиксируются сбои сигнала GPS - причиной, вероятно, является то, что Россия использует базу радиоэлектронной борьбы в Калининградском регионе.

По данным члена исследовательской сети Mastodon, с 15 декабря 2023 над южной частью Балтийского моря самолеты страдают от навигационных ошибок, то включаясь, то выключаясь.

"Кажется, я нашел местонахождение Балтийского глушителя. В Калининграде, Россия" , - заявил он.

Член исследовательской сети пояснил, что построив график предполагаемой максимальной дальности действия помех для каждой плохой позиции, они выделили одну выделяемую область - Калининград.