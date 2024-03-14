ОВА: Российские войска трижды атаковали Никопольщину дронами и артиллерией

Российские захватчики трижды атаковали Никопольщину Днепропетровской области дронами-камикадзами и 4 раза открывали артиллерийский огонь, в результате чего пострадали шесть человек от 7 до 74 лет, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

"Трижды российские войска атаковали Никопольщину дронами-камикадзе. Четыре раза накрывали огнем тяжелой артиллерии. Террор оккупанты устроили районному центру".

По его словам, в городе повреждены почти десяток многоэтажек, пять частных домов, хозяйственная постройка, а также два учебных заведения, несколько кафе и магазинов, три административных здания, аптека. Изуродованы авто и линии электропередач.

Лысак сообщил, что в других районах области, несмотря на воздушные тревоги, обошлось без обстрелов.