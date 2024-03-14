Россияне запустили ударные беспилотники с юга (Обновлено)

Вечером 14 марта российские войска запустили ударные БпЛА с юга, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

Сообщают, что продолжается атака "Шахедов" на Николаевщину с юга: первая группа дронов из Николаевщины следует в направлении Одесщины, "Шахеды" на севере Николаевщины, курсом на запад.

Кроме того, несколько групп беспилотников на севере Херсона движутся вдоль границ Херсонской и Днепропетровской областей в западном направлении.

В 19:40 военные сообщили о "Шахедах" на границе Николаевщины и Одесщины и на границе Херсонщины, Николаевщины и Днепропетровщины. Направляются на северо-запад.

Силы обороны Юга сообщили, что в Одесской области работает ПВО.

В 21:03 Воздушные силы сообщили, что "Шахеды" в Винницкой и Черкасской области следуют курсом на запад.