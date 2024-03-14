В легионе "Свобода России" готовы предложить Путину обмен населенных пунктов

Комментируя заявление Владимира Путина, в легионе "Свобода России" ответили, что готовы начать переговоры с администрацией президента, чтобы обменять Теткино на Мелитополь, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский в эфире телеканала "Эспрессо".

"На самом деле, идея Путина не так уж плоха. Возможно, мы даже примем его предложение и обменяем Теткино на Мелитополь. Думаю, это будет неплохое соглашение. Мы готовы начать переговоры с администрацией президента, чтобы осуществить этот обмен, это достаточно рабочий вариант" , – сообщил он.

Барановский рассказал, решатся ли представители ФСБ или ГУР РФ выйти на связь, чтобы обсудить такие вопросы.

"Пока они не выходили на связь. Думаю, они ждут сигнала из Москвы. Ведь они делают только то, что им прикажут "сверху". В целом пограничники, это также часть ФСБ. Пока представители ФСБ и пограничники выполняют только те функции, которые им диктует инстинкт самосохранения. Но когда поступят команды из Москвы, возможно, тогда они начнут какие-то переговоры" , — отметил он.

Напомним, 13 марта российский диктатор Владимир Путин отреагировал на атаку якобы Украины на территорию Российской Федерации. Среди целей, по мнению хозяина Кремля, "если не сорвать, то помешать" выборам в РФ.

"Другая цель — получить некий козырь в возможном переговорном процессе: "ну мы вам вернем это, а вы нам верните это" , — заявил Путин.

Как сообщалось, 13 марта российские добровольцы опубликовали совместное заявление, где анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске, а также призвали местных жителей эвакуироваться.