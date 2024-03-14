Сейм Литвы призвал на уровне ЕС запретить импорт зерна из РФ и Беларуси

Сейм Литвы 14 марта принял резолюцию с призывом запретить на европейском уровне импорт российских и белорусских зерновых культур, сообщает Европейская правда.

За резолюцию единогласно проголосовали 107 депутатов литовского Сейма.

В ней парламентарии обращаются к Европейской комиссии с просьбой срочно разработать законопроект о запрете импорта зерна российского и белорусского происхождения в ЕС, а другие евроинституты – поддержать такой запрет.

Также литовский Сейм просит Еврокомиссию обеспечить сотрудничество и координацию между государствами-членами ЕС с целью эффективного и одинакового применения этого запрета на всей территории Евросоюза.

Отдельно резолюция предлагает рассмотреть возможность запрета импорта в ЕС пищевых продуктов российского и белорусского происхождения, а в случае необходимости регулирования потоков сельскохозяйственной продукции – использовать украинскую продукцию.

В случае неблагоприятных рыночных цен Еврокомиссии предлагается применить систему интервенций для закупки излишков зерновых в Украине, что позволит поддержать цены на зерновые и гарантировать доходы производителей.

По данным СМИ, Европейская комиссия уже на следующей неделе, как ожидается, представит предложение по количественным ограничениям на импорт зерна из России и Беларуси.

Парламент Латвии первым в феврале принял временный запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси как минимум до июля 2025 года. Сейм Польши 8 марта принял постановление, призывающее ввести санкции на импорт российских и белорусских продуктов питания.