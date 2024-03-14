Боррель: Исход войны России против Украины решится весной и летом

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель предположил, что исход войны России против Украины решится в этом году - весной и летом, сообщает РБК-Украина.

Заявление Борреля приводит Sky News.

Чиновник во время своего визита в Вашингтон призвал к постоянной помощи Украине в борьбе с российскими оккупантами на фоне сомнений в том, что американская поддержка возобновится.

Также Боррель подчеркнул, что Украина не может ждать результатов президентских выборов в США в ноябре.

Что предшествовало

Напомним, еще в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте может усложниться в этом году.

В частности, по его словам, оккупанты готовят новое наступление уже в конце весны - начале лета.

Зеленский подчеркивал, что Украина будет готовиться к такому бою. При этом, по его мнению, переломным моментом 2024 года станут выборы в США.

Также несколько дней назад глава государства рассказал, что украинским защитникам удалось остановить наступление россиян, ситуация на фронте стала намного лучше, чем за последние три месяца.

Отметим, последние три месяца были сложными для Украины, поскольку оккупантам, в частности, удалось взять под свой контроль Авдеевку и еще несколько населенных пунктов возле города.