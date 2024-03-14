Зеленский анонсировал еще больше оружия украинского производства

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении анонсировал, что в Украине будет еще больше своего оружия, снарядов, дронов и систем РЭБ, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит обращение Зеленского.

"Сегодня же я имел возможность поблагодарить работников нашего оборонного комплекса – людей, которые посвятили свою жизнь украинской силе, которые делают наше оружие, которое проявляет себя на фронте, на море, в ударах с воздуха по российской системе войны.

Спасибо за украинские снаряды, пушки, за дроны, за наши ракеты, за наши системы РЭБ. За все, что помогает нашим воинам биться и бережет жизнь Украины и украинцев. Будет еще больше нашего оружия. Снарядов, наших дронов, наших систем РЭБ".

Также Зеленский сообщил, что встречался с работниками одного из оборонных предприятий.

"Официально о таком не говорим. И сейчас, во время войны, не можем открыто показывать все, что мы можем. После войны, конечно, будем выражать нашу признательность открыто. Это люди, которые нашли способ, как нашему государству усилиться". И с каждым днем мы накапливаем все больше этой силы. Такой нужной силы – такой дальнобойной нашей силы".

Что предшествовало:

Генеральный директор немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер 14 марта объявил о планах создать в Украине минимум четыре завода.