Макрон: В случае отправки войск в Украину, французские силы не пойдут в наступление

Президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя поднятую им идею отправки западных войск в Украину, подчеркнул, что в случае воплощения такого сценария французские силы не будут идти в наступление против РФ, сообщает Европейская правда.

Об этом Макрон сказал вечером 14 марта в интервью телеканалам TF1 и France 2.

Французский президент, объясняя нарушение им идеи о введении войск в Украину, отметил, что в нынешних условиях необходимо не допустить победы России в войне, которая "идет на европейской земле".

"Что происходит в Украине? Война, которая является экзистенциальной для нашей Европы и для Франции. Мы установили слишком много ограничений, если можно так сказать, в нашей лексике. Мы не идем на эскалацию. Мы не находимся в состоянии войны с Россией", – подчеркнул он.

По словам Макрона, если Франция все же будет вынуждена направить войска в Украину, то "единственный, кто будет нести ответственность – это кремлевский режим".

"Это будем не мы. Мы никогда не пойдем в наступление, никогда не перехватим инициативу", – заверил он.

"Франция – это сила мира. Но сегодня, чтобы иметь мир в Украине, мы не должны быть слабыми. Поэтому мы должны трезво смотреть на ситуацию и с решимостью, волей и смелостью сказать, что мы готовы вложить ресурсы для достижения нашей цели, которая заключается в том, чтобы Россия не победила", – добавил Макрон.

Напомним, французский президент Эмманюэль Макрон ранее заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.