СМИ: В Латвии конфисковали первый автомобиль на российских номерах
Правоохранители Латвии конфисковали первый автомобиль на российской регистрации после введения такого правила в стране, сообщает РБК-Украина.
Отмечается, что полиция конфисковала машину Lada и оштрафовала хозяина на 750 евро. У водителя, по данным полиции, был вид на жительство в Латвии.
Исключения
Отмечается, что автомобили на российской регистрации могут транзитом передвигаться по территории Латвии. За месяц там было задекларировано 815 авто с номерными знаками РФ.
Также ездить с российскими номерами разрешено тем, на кого распространяются иммунитет и привилегии, которых Латвия придерживается в рамках норм международного права.
Но всем остальным ездить в Латвии с регистрационными номерными знаками РФ запрещено под угрозой конфискации машины.
Запрет на въезд авто с номерами РФ
Ранее сообщалось, что 13 сентября 2023 года Эстония, Литва и Латвия объявили, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше не будут впускать на свою территорию авто с российскими номерами.
Так, в случае прибытия на границу автомобиль с российской регистрацией водитель и пассажиры должны будут вынуждены вернуться в РФ или они смогут пересечь границу без авто, которое могут конфисковать.
Недавно в Литве задержали первый легковой автомобиль с регистрационными знаками РФ. Теперь его могут передать Украине.