Россияне сообщают о тяжелых боях в селе Козинка Белгородской области РФ

Российские Telegram-каналы сообщают о тяжелых боях в селе Козинка Белгородской области РФ. Там якобы высадился вертолетный десант, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Медуза.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что выехал в Козинку, чтобы "увидеть все своими глазами".

Медуза со ссылкой на Z-каналы сообщила, что в районе Козинки якобы пытались прорвать российско-украинскую границу.

"Утверждается, что там высадился вертолетный десант и идут тяжелые бои. Никаких видеозаписей, подтверждающих эти заявления, нет. Что на самом деле происходит в селе, неизвестно" , - говорится в сообщении.

Ранее сегодня бойцы российских добровольческих формирований, прорвавшие границу с РФ, объявили о создании гуманитарного коридора для гражданских лиц и военных РФ с 21:00 сегодняшнего дня до 7:00 15 марта.

"После этого мы начинаем массированную атаку по путинским военным..." - сообщили в "Русском добровольческом корпусе".

Ситуация на границе с РФ

12 марта стало известно о прорыве границы РФ добровольцами легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон". Сообщалось о заходе добровольцев в Курской и Белгородской областях.

Позже стало известно, что добровольцы взяли под контроль село Теткино Курской области РФ. Позже информация была уточнена - бои за населенный пункт продолжаются. По данным интерактивной карты DeepStateMAP, на вечер 12 марта, добровольцы могли занять более чем 40 кв. км российской территории.

Поздно вечером этого же дня бойцы легиона "Свобода России" все же взяли под контроль населенный пункт Теткино в Курской области и заявили, что эта ночь будет непростой для врага.

Уже с утра 14 марта жители Белгорода жалуются на "прилеты". Тем временем российские СМИ заявили о якобы прорыве ДРГ в Белгородской области.

Как писали российские пропагандисты по состоянию на 11:00, в районе населенных пунктов Сподарюшино и Козинки (Белгородская область РФ) идет бой, применяется бронетехника и РСЗО.