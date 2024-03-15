ISW: РФ задействует резервы для поддержки наступательных операций в Украине

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), россияне задействуют тактические и оперативные резервы с целью поддерживать и наращивать наступательные операции на востоке Украины, пока украинцы не получили помощь Запада, сообщает Украинская правда.

Аналитики предполагают, что российские войска, вероятно, привлекают к боевым действиям на востоке Украины тактические и оперативные резервы с целью поддержания и потенциального наращивания темпов продолжающихся наступательных операций.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил 14 марта, что российское военное командование привлекает тактические и оперативные резервы к российским наступательным операциям на Лиманском направлении, вблизи Бахмута, а также на западе и юго-западе Донецкой области, чтобы помешать украинским силам стабилизировать линию фронта в этих районах.

Он добавил, что многие из этих резервов предназначены для использования предполагаемого российского прорыва украинской обороны, а не обязательно для поддержки текущих российских наступательных операций, направленных против стабилизации оборонительных позиций Украины.

По его словам, российские войска все еще имеют соответствующие резервы для дальнейшей интенсификации наступательных операций, но эти резервы, вероятно, будут недостаточными для того, чтобы позволить оккупантам разрушить украинскую оборону.

Специалисты указывают, что российские войска ранее пытались достичь более чем постепенных незначительных тактических успехов в Украине с середины 2022 года, и введение тактических или даже ограниченных оперативных резервов само по себе не меняет российские перспективы оперативно значимых успехов, поскольку российские войска пока не продемонстрировали способности осуществлять продуманные механизированные маневры, которые бы позволили быстро захватить значительные участки территории.

Также в отчете отмечают: способность России достичь значительных успехов все еще зависит от уровня поддержки Украины со стороны Запада, и дальнейшие задержки с предоставлением помощи в сфере безопасности увеличат риск оперативно значимых российских успехов в долгосрочной перспективе.

Кроме того, говорится в обзоре, дефицит средств у украинских защитников, вызванный задержкой западной помощи в сфере безопасности, может сделать нынешнюю украинскую линию фронта более уязвимой, чем на это указывает относительно медленное продвижение российских войск в различных секторах.

Эксперты отмечают: "Хорошо обеспеченные украинские войска доказали, что они могут помешать войскам РФ достичь даже незначительных успехов во время широкомасштабных российских наступательных операций, и нет никаких оснований сомневаться в том, что Силы обороны при условии достаточной западной помощи по безопасности смогут стабилизировать нынешнее положение на линии фронта".

Аналитики прогнозируют, что сложные погодные условия и рельеф местности весной 2024 года, вероятно, сузят эффективный механизированный маневр по обе стороны линии соприкосновения и еще больше ограничат возможности российских войск достичь значительных тактических успехов.

В отчете предполагают, что российские войска могут также пытаться поддерживать темп своих наступательных операций до весны 2024 года, несмотря на сложные погодные условия и рельеф местности, чтобы воспользоваться нехваткой у Сил обороны материальных средств до того, как в Украину прибудет обещанная западная помощь в сфере безопасности.

По сообщениям, войска РФ готовятся к новой наступательной операции в конце мая или летом 2024 года, и западная помощь Украине в сфере безопасности, вероятно, будет играть значительную роль в определении перспектив этой операции.

Ключевые выводы ISW за 14 марта