США пополнят запасы оружия на 6,5 млрд из-за помощи Украине – СМИ

Министерство обороны США планирует приоритетно пополнить свои запасы оружия на 6,5 млрд долларов после оказания помощи Украине. Речь идет о ракетах для реактивных систем HIMARS, противотанковые комплексы TOW и приборы ночного видения.﻿ Об этом сообщает Bloomberg, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

В направленном в Конгресс документе Пентагона от 24 февраля, американские военные сообщили о необходимости пополнения запасов ракет GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS на 549 млн долларов, приобретения противотанковых комплексов TOW на 348 млн долларов и приборов ночного видения на 308 млн долларов. Все оборудование и вооружение планируется приобрести на американских предприятиях в разных штатах.

В то же время отмечается, что этот список является лишь частью общего перечня вооружений на сумму 10 млрд долларов, которые США предоставили Украине со своих складов, но позже не получили от Конгресса ассигнований для пополнения запасов.

В Пентагоне не исключают, что эти средства будут включены в дополнительный пакет финансовой помощи президента Джо Байдена, который предусматривает выделение 95 млрд долларов на помощь Украине, Тайваню и Израилю.