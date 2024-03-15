ПВО ночью сбила все 27 "Шахедов" – Воздушные силы

В ночь на 15 марта россияне атаковали Украину беспилотниками типа Shahed – силы противовоздушной обороны сбили все 27 "Шахедов".

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Шахеды" войска РФ запустили из Приморско-Ахтарской и Курской области РФ. Также нанесли удары семью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковщине и Донбасу и одной управляемой авиационной ракетой Х-59 по Полтавщине.

"В результате боевой работы сбито 27 "Шахедов" в пределах Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и областей" , – говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, подразделения радиоэлектронной борьбы.