Остин возглавит встречу в формате "Рамштайн"

Министерство обороны США официально анонсировало личное участие главы Пентагона Ллойда Остина на очном заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины на следующей неделе в Германии, сообщает Укринформ.

«В понедельник министр обороны Остин отбудет в Германию, где он и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Браун проведут 20-ю встречу Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн» , - отметила представительница Пентагона.

Она отметила, что на заседании ожидается участие министров обороны и высокопоставленных военных руководителей около 50 стран. Они обсудят продолжение войны в Украине и дальнейшую поддержку украинского народа.

Как сообщалось, 20-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины должно состояться 19 марта в Германии в формате личной встречи.