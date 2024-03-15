Макрон готовится обсудить с Шольцем ситуацию в Украине

Сегодня Эмманюэль Макрон отправляется в Берлин, чтобы попытаться "ослабить напряженность" в отношениях с канцлером Германии Олафом Шольцом. Как пишет Le Monde, чиновники обсудят вопросы Украины, сообщает Лига.net.

По данным издания, оба лидера встретятся с глазу на глаз перед трехсторонним саммитом, в котором также примет участие премьер-министр Польши Дональд Туск.

Журналисты отметили, что последняя встреча Шольца и Макрона закончилась "взрывом и острыми обменами" после конференции в поддержку Украины, организованной 26 февраля.

Газета написала, что обсуждения перешли на "новую ступень", когда Макрон предположил в Праге, что Европа вступает в момент, "когда будет уместно не быть трусливой". Немецкий канцлер, который опасается эскалации войны, подвергся критике союзников за отказ поставки ракет Taurus для Украины.

В то же время Шольц заверил 13 марта, что у него "очень хорошие личные отношения" с Макроном.