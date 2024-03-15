США осудили проведение "выборов Путина" на оккупированных территориях Украины

США осуждают организацию режимом РФ выборов на временно оккупированных территориях Украины, пригрозив ответственностью всем вовлеченным в этот процесс, а также тем, кто согласился выступить международными наблюдателями. С соответствующим заявлением выступил в четверг в Вашингтоне представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает Укринформ.

"Соединенные Штаты осуждают попытки России взорвать суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость Украины путем проведения фиктивных выборов на оккупированных украинских территориях" , – заявил представитель внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не признавали и никогда не признают легитимность или результаты этих фиктивных выборов, которые прошли в суверенной Украине в рамках выборов президента РФ. Представитель США четко подчеркнул: "Луганск, Донецк, Запорожье, Херсон и Крым – это Украина" .

В то же время Миллер подчеркнул, что результаты выборов в оккупированных украинских областях будут такими, как скажут в Москве. Они "не могут отражать свободное волеизъявление граждан Украины, которых заставляют голосовать"

Представитель администрации США также подчеркнул, что Россия еще раз демонстрирует полное игнорирование своих обязательств по международному праву.

"Соединенные Штаты продолжат использовать все доступные инструменты для привлечения к ответственности лиц, ответственных за действия, подрывающие суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость свободных стран, в том числе наблюдающих на фиктивных выборах Кремля в оккупированных частях Украины" , - подчеркнул. представитель Госдепартамента США

Напомним, выборы президента РФ будут проводиться в России в течение трех дней – с 15 по 17 марта 2024 года. В декабре Центральная избирательная комиссия РФ приняла постановление о проведении президентских выборов в марте 2024 года на временно оккупированных территориях Украины.

В ООН подчеркнули, что планы России организовать голосование на временно оккупированных территориях Украины для выборов президента РФ противоречат международному праву.