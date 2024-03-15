Латвия планирует депортировать до тысячи россиян

Латвийское управление по миграции передало пограничной службе данные об около 800 россиянах, которые не имеют права на пребывание в стране, если они еще находятся в стране — их депортируют. Об этом заявила представитель управления Мадара Пуке в эфире телеканала TV3, сообщает Суспільне.

"На данный момент 800 человек не получили права на пребывание в Латвии. Они не подали заявления ни на постоянное, ни на временное проживание... Мы передали информацию об этих лицах Государственной пограничной службе для последующей проверки. В ближайшие недели будет понятно, эти ли люди еще находятся в Латвии. Если они есть, то будут изданы приказы о выезде на 30 дней" , - сказала Пуке.

По ее словам, граждане России, не сдавшие экзамен по латышскому языку, могли подать заявление на временный вид для временного проживания на два года, после чего их знание латышского языка снова проверят и решат, останутся ли они в стране.