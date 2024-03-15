На фронте за сутки 76 столкновений: на каких направлениях больше всего атак

За прошедшие сутки на фронте произошло 76 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими войсками. Больше всего атак зафиксировано на Новопавловском (24), Авдеевском (20) и Лиманском (16) направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 15 марта.

Всего враг нанес 16 ракетных и 130 авиационных ударов, совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Лукашевка, Дмитровка Черниговской области; Александровка, Пономаренко, Романково, Большая Писаревка, Поповка Сумской области; Липцы, Борщева, Вильча Харьковской области; Раздолевка, Нью-Йорк, Бердичи, Керамик, Новобахмутовка, Новокалиново, Прогресс, Семеновка, Желательное, Новоалександровка, Константиновка, Урожайное, Свободное Поле, Сторожево, Старомайорское Донецкой области; Малиновка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем было около 145 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 16 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка, Раздоловка Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 5 атак противника в районах Богдановки Ивановского и Клещеевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тонечко, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Водяного Донецкой области, где враг при поддержке авиации 24 раза пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении враг 7 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Работино и западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса", на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершен один безуспешный штурм позиций наших войск.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава противника.