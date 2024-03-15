Армия РФ потеряла более 428 тысяч бойцов – Генштаб
Общие боевые потери личного состава российских войск с 24 февраля 2022 года по 15 марта 2024 года ориентировочно составляют 428 420 (+580 за предыдущие сутки) лиц убитыми. Такую статистику предоставил Генеральный штаб ВСУ.
В частности, за время полномасштабного вторжения в Украину враг потерял:
- танков - 6758 (+1) ед,
- боевых бронированных машин - 12949 (+11) ед,
- артиллерийских систем - 10580 (+15) ед,
- РСЗО - 1017 (+0) ед,
- средств ПВО - 717 (+0) ед,
- самолетов - 347 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8254 (+34),
- крылатых ракет - 1920 (+0),
- кораблей /катеров - 26 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 13993 (+34) ед,
- специальной техники – 1711 (+3).