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Армия РФ потеряла более 428 тысяч бойцов – Генштаб

Армия РФ потеряла более 428 тысяч бойцов – Генштаб
Фото: Facebook

Общие боевые потери личного состава российских войск с 24 февраля 2022 года по 15 марта 2024 года ориентировочно составляют 428 420 (+580 за предыдущие сутки) лиц убитыми. Такую статистику предоставил Генеральный штаб ВСУ.

В частности, за время полномасштабного вторжения в Украину враг потерял:

  • танков - 6758 (+1) ед,
  • ﻿боевых бронированных машин - 12949 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 10580 (+15) ед,
  • ﻿РСЗО - 1017 (+0) ед,
  • ﻿средств ПВО - 717 (+0) ед,
  • ﻿самолетов - 347 (+0) ед,
  • ﻿вертолетов - 325 (+0) ед,
  • ﻿БПЛА оперативно-тактического уровня - 8254 (+34),
  • ﻿крылатых ракет - 1920 (+0),
  • ﻿кораблей /катеров - 26 (+0) ед,
  • ﻿подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • ﻿автомобильной техники и автоцистерн - 13993 (+34) ед,
  • ﻿специальной техники – 1711 (+3).

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