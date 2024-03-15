Армия РФ потеряла более 428 тысяч бойцов – Генштаб

Общие боевые потери личного состава российских войск с 24 февраля 2022 года по 15 марта 2024 года ориентировочно составляют 428 420 (+580 за предыдущие сутки) лиц убитыми. Такую статистику предоставил Генеральный штаб ВСУ.

В частности, за время полномасштабного вторжения в Украину враг потерял: