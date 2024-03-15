Из-за обстрелов в Белгороде приостанавливали голосование на "выборах Путина"

Пятница, 15 марта, началась для Белгорода с сильного обстрела. Власти заявляли о работе ПВО и пострадавших. ﻿Об этом сообщают местные Telegram-каналы, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Помимо этого россияне говорят о сбитии семи снарядов РСЗО над городом.

Во время обстрела в Белгороде и Белгородском районе объявили воздушную тревогу.

"Около 08:15 дежурными средствами ПВО семь реактивных снарядов RM-70 "Вампир" уничтожены в воздухе над Белгородской областью" , - говорится в сообщении.

После звуков взрывов над Белгородом поднялся столб дыма.

Российское издание "РИА Новости" сообщало, что из-за ракетной опасности люди, пришедшие проголосовать на выборах президента РФ, покинули избирательный участок и спустились в укрытие.

После обстрела губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадали два человека. Помимо этого в городе зафиксированы повреждения в 23 квартирах семи многоквартирных домов. Помимо этого был "прилет" по территории школьного стадиона.

В Белгородском районе повреждены один многоквартирный и пять частных жилых домов, два здания торговых центров, восемь машин. Также один автомобиль полностью сгорел.