Посол США в Венгрии Дэвид Прессман предостерег Будапешт из-за расширения его отношений с Россией и заявил о «законном беспокойстве по безопасности» в речи по случаю 25-й годовщины вступления Венгрии в НАТО, сообщает Радио Свобода.

По словам Прессмана, хотя Венгрия является давним другом и союзником, она делает вещи, которые подрывают доверие и дружбу, а его беспокойство разделяют союзники Венгрии по НАТО, и их «нельзя игнорировать».

Беспокойство сосредотачивается на правительстве, «клеймящем и относящемся к Соединенным Штатам как к «противнику», в то же время принимая политические решения, которые все больше изолируют его от друзей и союзников» , – сказал Прессман на юбилейном мероприятии, организованном посольством США.

США «не могут игнорировать спикера Национальной ассамблеи Венгрии, утверждающего, что война Путина в Украине на самом деле «ведется Соединенными Штатами», сказал Прессман. "Мы не можем понять или согласиться с тем, что премьер-министр определяет Соединенные Штаты как "главного противника" Венгрии".

По словам посла, союзники Венгрии предупреждают об опасности «тесных отношений Венгрии с Россией», и если это политическое решение Венгрии, «тогда мы должны решить, как лучше защитить наши интересы в вопросе безопасности».

Он напомнил, что Венгрия открыто призвала Соединенные Штаты и другие союзники прекратить военную поддержку Украины якобы для прекращения огня и начала мирных переговоров.

«Соединенные Штаты тоже хотят мира. Мы хотим, чтобы эта война закончилась. Но предложение Венгрии не соответствует действительности» , – сказал дипломат.

Прессман подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают стремиться к диалогу с правительством Венгрии и хотят отношений, основанных на «демократических ценностях, общей безопасности и процветании». По его словам, руководство США решило, что оно хочет улучшить отношения, но правительство Венгрии еще не согласилось с этим.

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