Враг пытается прорвать оборону на Авдеевском направлении – Сырский

На Авдеевском направлении противник сосредоточил основные усилия и уже несколько суток пытается прорвать оборону украинских военных. Об этом сообщил в Телеграмме Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

Главком посетил Авдеевское направление, где враг несколько суток пытается прорвать оборону украинских защитников в полосах трех бригад.

По его словам, оккупанты ежедневно бросают в бой штурмовые подразделения на технике и в пешем порядке. Наступательные действия враг поддерживает интенсивным огнем артиллерии и активным применением FPV-дронов и дронов со сбросами. Российская авиация наносит удары КАБам с расстояния 40 - 50 км, артиллерийские позиции и основные элементы боевого порядка прикрываются средствами РЭБ.

"В этих условиях наиболее эффективным способом ведения обороны является уничтожение бронетехники и штурмовых групп пехоты противника огнем артиллерии, действиями бронегрупп, комплексным применением ударных беспилотных систем разных типов, защита от вражеских дронов своих подразделений средствами РЭБ в сочетании с уничтожением пунктов управления вражескими систем БПЛА и огнем артиллерии. Именно организации и обеспечению этих вопросов была посвящена моя работа" , - подчеркнул главнокомандующий.

Сырский отметил, что совместно с командирами рассмотрел оптимальные варианты действий наших войск, маневр резервами, снабжение боеприпасами и другими материальными средствами. Приняты все необходимые меры для укрепления обороны и организации постоянного взаимодействия между всеми элементами оперативного построения на этом направлении.