В Лондоне начали собирать авто для Украины, не соответствующие экостандартам

В Лондоне с сегодняшнего дня начали собирать автомобили, которые не соответствуют стандартам столичной зоны низких выбросов (Ulez). Их будут отправлять в Украину, чтобы поддержать гуманитарные и медицинские нужды страны.﻿ Об этом сообщает Financial Times, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

В рамках инициативы Transport for London, British-Ukrainian Aid (Bua) и посольства Украины, участники программы утилизации Ulez могут пожертвовать свой автомобиль в обмен на ту же сумму, которую они получили бы в противном случае.

Автомобили будут использоваться для перевозки уязвимых групп населения, медицинского персонала и помощи. Схема будет открыта для всех жителей Лондона, малых предприятий и благотворительных организаций, имеющих подходящие автомобили, при условии их наличия.

Мэр Лондона выделил 210 млн фунтов стерлингов на программу утилизации, в рамках которой владельцы автомобилей могут получить до 2 тысяч фунтов стерлингов, а мотоциклов - 1 тысяч фунтов стерлингов. Владельцы автомобилей с колясками могут претендовать на 10 тысяч фунтов стерлингов за утилизацию или 6 тысяч фунтов стерлингов за модернизацию.

Лондонская служба скорой помощи также передает в дар Украине 50 списанных машин скорой помощи. Хотя ее автомобили не подлежат оплате за проезд в Ulez, они находятся в процессе вывода из эксплуатации машин, не соответствующих требованиям.