Цены на нефть дешевеют на фоне высокого спроса в США

Цены на нефть эталонных марок утром в пятницу корректируются вниз после подъема до максимальных отметок с ноября по итогам предыдущих торгов, сообщает Enkorr.

Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 7:00 по киевскому времени составляла $85,23 за баррель, что на $0,19 (на 0,22%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на $1,39 (на 1,7%) – до $85,42 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром опустились на $0,17 (на 0,21%) – до $81,09 за баррель. По итогам прошедшей сессии цена этих контрактов выросла на $1,54 (на 1,9%) и достигла $81,26 за баррель.

С начала недели нефть подорожала примерно на 4% благодаря признакам высокого спроса в США и "бычьему" прогнозу аналитиков по объемам потребления топлива в текущем году, пишет Trading Economics.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг повысило прогноз спроса на нефть на 2024 год на 200 тыс. баррелей в сутки (б/д) – до 103,2 млн б/д. В частности, оценка потребления нефти в I квартале была улучшена на 400 тыс. б/д – до 102 млн б/д, прогноз на ІІ и ІІІ кварталы увеличена на 200 тыс. б/д, до 103 млн б/д и 104 млн б/д д соответственно.