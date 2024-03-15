В Нацбанке объяснили резкое замедление инфляции в феврале

В феврале 2024 года потребительская инфляция в Украине в годовом исчислении замедлилась до 4,3%. Темпы роста цен были ниже траектории январского прогноза НБУ.﻿ Об этом говорится в комментарии по инфляции Национального банка Украины (НБУ), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"В феврале инфляция замедлялась быстрее прогноза. Такая динамика обуславливалась увеличением предложения отдельных продуктов питания, вторичными эффектами от значительных урожаев, контролируемой ситуацией на валютном рынке и действием моратория на повышение тарифов на услуги ЖКХ" , - говорится в сообщении.

В то же время, как отметили в НБУ, базовая инфляция снижалась медленнее прогноза (до 4,5%). Это, в частности, обусловлено эффектами блокады западных границ, повлекших удорожание отдельных продуктов питания и непродовольственных товаров. Также на цены давило постепенное повышение заработных плат в условиях дефицита кадров на рынке труда.

Цены на сырые продукты питания снизились на 0,3% г/г. Ощутимо подешевели в годовом исчислении яйца благодаря наращиванию производства и переориентации производителей на внутренний рынок, говорится в обзоре.

Темпы роста административно регулируемых цен снизились до 10,1% г/г. Дальше медленнее дорожали алкогольные напитки и табачные изделия из-за уменьшения давления со стороны производственных затрат и давления нелегальной продукции.

Мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения сдерживал административную инфляцию. В то же время ускорился рост цен на фармацевтическую продукцию, говорится в обзоре.

Цены на горючее выросли на 5,0% г/г.

"Цены на топливо в феврале возобновили рост. Это обусловлено, прежде всего, логистическими трудностями, которые повлияли прежде всего на цену автомобильного газа, а также ростом мировых цен на нефть" , - пояснили в НБУ.

Удорожание обработанных продовольственных товаров незначительно ускорилось (до 5,6% г/г).

Цены на непродовольственные товары и в дальнейшем снижались (на 0,5% г/г) преимущественно за счет углубления падения цен на одежду и обувь. В то же время, цены на другие непродовольственные товары росли медленнее, чем в январе, что, в частности, может объясняться контролируемой ситуацией на валютном рынке.

Темпы роста стоимости услуг в феврале замедлились до 9,8% в годовом исчислении, в первую очередь под влиянием уменьшения давления со стороны расходов на продовольственное сырье и энергию.