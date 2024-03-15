МИД Литвы поддержало заявления Макрона об отправке войск

Президент Франции Эммануэль Макрон сдерживает диктатора Владимира Путина своими заявлениями о возможной отправке западных войск в Украину﻿. Ссылаясь на заявление министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса, сообщает Деловая столица.

"Мы пытались заставить Путина пойти на деэскалацию, ограничив объем помощи Украине. Очевидно, что это не сработало. Путина, скорее всего, будет сдерживать стратегическая неоднозначность Макрона и четко определенную цель победы над Россией" , — написал дипломат.

Как сообщалось, 26 февраля Макрон заявил, что не исключает возможности отправки в Украину сухопутного контингента. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь также не исключил этого.

Позже Макрон уточнил, что будет рассматривать этот сценарий в случае наступления российских кафиров в сторону Одессы или Киева.

15 марта президент Франции заявил, что "неуместно угрожать" французам, когда они тоже имеют ядерное оружие, но его наличие также налагает повышенную ответственность.