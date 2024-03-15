Россияне вряд ли смогут запустить Запорожскую АЭС – министр энергетики

Запуск россиянами оккупированной Запорожской АЭС пока выглядит очень маловероятным только с технической точки зрения, не говоря уже о политической составляющей. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает Укринформ.

"Россияне что-то там заявляли о том, что они пытаются запустить станцию. Но сегодня это очень маловероятно с технической точки зрения. Не говоря уже о том, что тогда нужно просто закрыть глаза на безопасность. Я не представляю, как россияне могут преодолеть существующие вызовы и проблемы" , - прокомментировал Галущенко возможность запуска ЗАЭС под российской оккупацией.

Министр указал, в частности, на проблему недостаточности воды – "в результате их же террора и подрыва Каховской дамбы".

"Во-вторых, состояние оборудования. Мы видим, что на станции есть истоки и что общепризнанные в мире стандарты безопасности не соблюдаются. В-третьих, на сегодняшний день у россиян нет возможности передавать производимую на ЗАЭС электроэнергию, ведь существуют только линии, которые соединяют станцию с украинской энергосистемой" , - заявил глава украинского энергетического ведомства.

По его мнению, "запуск ЗАЭС под российским контролем – это фантастический сценарий". Он указал на то, что "россияне живут не в пределах стандартов безопасности, а в пределах того, что есть, условно говоря, команда улететь на Марс, и они будут об этом говорить – что мы улетим, что вот уже собрались".

"Поэтому нужно понимать: если они получили команду что-то делать, то они могут и начать это делать. Но здесь точно будут технические сложности и проблемы с обеспечением безопасности" , - сказал Галущенко.

Он также указал на то, что многие страны во время выступлений на заседании Совета управляющих МАГАТЭ заявляли, что вопрос запуска станции сложен как в техническом, так и в политическом планах.

"Ведь сегодня станция находится под контролем нелицензированного персонала, который не может оперировать атомным объектом. Это – одна из ключевых норм ядерной и физической безопасности. Всем совершенно очевидно, что станция – украинская. И это отмечено во всех отчетах МАГАТЭ. А значит, если на станции нет украинского лицензированного персонала – а сейчас мы уже фактически в такой ситуации – то не может кто-нибудь другой оперировать этим атомным объектом" , - сказал министр.