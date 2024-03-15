Легион "Свобода России" обнародовал результаты действия гумкоридора
Легион "Свобода России" сообщил в своем телеграмм-канале о результатах гуманитарного коридора, объявленного для эвакуации мирных жителей из Белгородской и Курской областей РФ.
По словам добровольцев, по состоянию на 07:00 мск гуманитарным коридором выехали более 7000 гражданских автомобилей жителей Белгорода и Белгородской области, а из Курска - более 600 гражданских автомобилей.
"По окончании срока действия гуманитарного коридора будет продолжено уничтожение военных объектов на территории Белгородской и Курской областей до освобождения региона от войск путинского режима", - отмечают в ЛРС.