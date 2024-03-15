Беспилотники ГУР атаковали нефтеперерабатывающий завод в Калужской области РФ – источник

В ночь на 15 марта украинские беспилотники атаковали предприятие "Первый завод" в Калужской области РФ, которое занимается переработкой нефти. Об этом рассказал собеседник "в Главном управлении разведки Минобороны, сообщает Украинская правда.

Источник в ГУР отметил, что дроны достигли поставленной цели и нанесли поражение.

Отдельно наш собеседник отметил, что это предприятие путинский режим использовал в военных целях.