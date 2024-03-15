В Белом доме отреагировали на предложение спикера Джонсона о помощи Украине

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон предложил предоставить Украине помощь в виде ссуды или ленд-лиза. Советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби прокомментировал предложение Джонсона, блокирующего принятие пакета помощи на 60 млрд долларов, сообщает Зеркало недели.

«Я не собираюсь опережать еще не завершившийся законодательный процесс. Мы считаем, что дополнение, принятое Сенатом, будет очень хорошим ответом. Наше твердое желание продолжать поддерживать Украину будет хорошо отвечать украинским оборонным потребностям, а также оборонным потребностям Израиля и другим угрозам нашей национальной безопасности во всем мире» , – отметил Кирби в ответ на просьбу журналиста отреагировать на предложение Джонсона.

Советник Белого дома добавил, что администрация президента США продолжает призывать спикера Палаты представителей вынести на голосование пакет помощи, включающий деньги для Украины, а также для Израиля. В Белом доме уверены, что в случае голосования пакет помощи получит мощную двухпартийную поддержку.

Сенат США после длительной задержки все же одобрил законопроект о помощи Украине, однако документ должны поддержать обе палаты Конгресса, чтобы президент США смог подписать его как закон. Но противники предоставления помощи Украине в пределах Республиканской партии являются мощной фракцией в Палате представителей, где республиканцы имеют узкое большинство.

Джонсон блокировал принятие законопроекта. Поэтому 12 марта демократы в Палате представителей Конгресса США официально предприняли обещанную попытку заставить палату проголосовать за законопроект о предоставлении пакета помощи Украине.