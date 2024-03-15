В ВСУ рассказали, как изменились "Шахеды", которые войска РФ запускают по Украине

"Шахеды", которые российские захватчики сейчас запускают по Украине, окрашены в более темные цвета и имеют различные звуковые характеристики. Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Она не исключила, что "Шахеды" могут быть усилены боевой частью.

"Вывода о том, имеют ли они усиленную боевую часть мы пока не имеем. В частности относительно того дрона, который попал в многоэтажку в Одессе 2 марта. Но есть предположение у специалистов, что, вероятно, некоторые из них действительно имеют усиленную боевую часть" , - заявила Гуменюк.

Она добавила, дроны-камикадзе преимущественно окрашены в более темные цвета, под цвет ночного неба.