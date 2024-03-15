Задержан агент РФ, который шпионил за боевыми кораблями – СБУ

СБУ задержала в Запорожье агента военной разведки РФ, разведывавшего места дислокации и перемещения украинских боевых кораблей вблизи Одесского морпорта. Об этом идет речь в сообщении﻿ Службы безопасности Украины.

По словам силовиков, фигурант шпионил по пунктам базирования и маршрутам выхода в открытое море бронированных артиллерийских катеров ВСУ. Для сбора разведданных злоумышленник действовал под прикрытием водителя-дальнобойщика, осуществляющего межрегиональные грузовые перевозки.

Находясь за рулем фуры, он заезжал на территорию портов для получения коммерческих грузов, но в то же время пытался скрыто фиксировать геолокацию кораблей ВСУ.

"По имеющимся данным, кафиры надеялись получить развединформацию для планирования боевых операций в морской акватории Украины. Чтобы предотвратить это, Служба безопасности заблаговременно разоблачила российского агента и поэтапно задокументировала его преступную деятельность" , - отметили в СБУ.

Фигуранта задержали во время слежки за кораблями ВСУ вблизи Одесского морпорта и при попытке отчитаться агрессору. Также в ходе расследования стало известно о дополнительной задаче российского агента – шпионить за сухопутными подразделениями ВСУ на побережье Черного моря.

Агенту РФ сообщили о подозрении в госизмене, совершенном в условиях военного положения). Фигурант находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.