Макрон ответил Путину на ядерные угрозы

Президент Франції Емманюель Макрон відповів на нещодавні заяви російського президента Владіміра Путіна про готовність РФ до ядерної війни, сообщает Европейская правда.

В інтерв’ю телеканалам TF1 і France 2 французький лідер зазначив, що недоречно погрожувати, коли "у вас є ядерна зброя".

"Ми повинні, перш за все, відчувати себе захищеними, тому що ми є ядерною силою. Ми готові, в нас є доктрина" , – сказав Макрон.

За його словами, коли йдеться про ядерну зброю, не потрібно багато слів, адже це покладає "на нас відповідальність ніколи не вдаватися до ескалації".

Нагадаємо, Путін в інтерв'ю російським пропагандистам попередив Захід, що Росія технічно готова до ядерної війни, і якщо США відправлять війська в Україну – Москва вважатиме це "значною ескалацією".

Перед цим видання NYT повідомило, що США наприкінці 2022 року готували "неядерну" відповідь, якби РФ застосувала ядерну зброю проти України. Телеканал CNN також повідомляв, що наприкінці 2022 року США почали ретельно готуватися до того, що Росія може завдати ядерного удару по Україні.