В Пентагоне прокомментировали идею Джонсона о кредите в помощь Украине

Лучшим способом помочь Украине будет принятие законопроекта, предусматривающего выделение прямой помощи Украине в сумме более $60 млрд, чем предложение выделить ей вместо этого деньги в кредит, сообщает Укринформ.

Такую позицию озвучила в четверг заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх в ответ на появление инициатив со стороны республиканцев предложить Украине кредит.

"Я знаю, что в Конгрессе продолжаются переговоры. Не буду опережать события. То, что нам нужно сейчас, – это законопроект с дополнительным финансированием (содержащий более $60 млрд)" , - отметила Сингх.

Она подчеркнула, что Украина сейчас находится в войне, и, очевидно, ей будет очень трудно вернуть эти кредиты.

Напомним, подобную позицию в четверг озвучил советник Белого дома Джон Кирби. Он отметил, что законопроект, уже принятый в прошлом месяце Сенатом, лучше отвечает оборонным потребностям украинцев, а также другим вызовам безопасности во всем мире.