Премьер Латвии поддержала отправку войск НАТО в Украину

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что поддерживает идею направления войск НАТО в Украину для обучения украинских солдат, после того, как президент Франции Эммануэль Макрон дал понять, что открыт для такого шага. Со ссылкой на Bloomberg, сообщает Зеркало недели.

Силиня хотела бы, чтобы Альянс дошел до проведения тренировок в Украине. Но она добавила, что присутствие войск НАТО на территории Украины потребует консенсуса в Альянсе.

"Если это предложение будет проработано и расширено, возможно, мы примем решение о проведении учений внутри страны. Мы должны проанализировать, как ситуация выглядит с точки зрения НАТО, а не только с точки зрения Латвии" , - сказала Силиня.

Силиня добавила, что отказ поддержать Украину и победа России в войне может иметь глобальное влияние, в том числе и на США.

"Если Россия победит, эти последствия окажут влияние на весь мир, и на Вашингтон, на Соединенные Штаты, а не только на Европу" , - предупредила она.

Украинские военные столкнулись с нехваткой боеприпасов, тогда как одобрение помощи Киеву от США остается под угрозой из-за противостояния в Конгрессе, где республиканцы блокируют запрос президента Джо Байдена более чем на 60 миллиардов для Украины.

Силиня сказала, что после визита в США она покидает Вашингтон с большим оптимизмом по поводу перспектив дальнейшего финансирования помощи Украине со стороны Штатов, поскольку члены Конгресса от Республиканской и Демократической партий сообщили ей, что предложения по финансированию, скорее всего, будут вынесены на голосование в Палате представителей. Однако она отказалась уточнить детали.

"Я более оптимистично настроена, потому что я говорила с некоторыми конгрессменами, которые говорят, что нашли определенный процедурный путь того, как они могут дойти до результата и найти определенный компромисс" , - отметила Силиня.

Она также поддержала идею использования замороженных активов России для помощи Украине.

Латвия вместе с балтийскими соседями Литвой и Эстонией была среди самых активных критиков вторжения России в Украину, призывая к ужесточению санкций против Москвы и увеличению поставок оружия для Киева.