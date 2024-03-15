В правительстве сообщили о запуске морского коридора в круглосуточном режиме

Морской коридор неделю назад заработал в круглосуточном режиме, что позволяет увеличить его пропускную способность. Об этом в ходе дискуссии в Центре экономической стратегии заявил заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков, сообщает Укринформ.

«Неделю тому назад по согласованию с военными и другими структурами мы запустили круглосуточную работу украинского коридора. И это позволяет еще больше увеличить его пропускную способность. Этот коридор имеет еще около 20% резерва его пропускной способности минимум» , – заявил Васьков.

Он подчеркнул, что помимо планов по увеличению объемов грузов, обрабатываемых в портах Большой Одессы, в Минвосстановления намерены расширить номенклатуру грузов и обновить в ближайшее время контейнерные перевозки.

«Мы считаем наиболее важным сейчас восстановить контейнерные и паромные перевозки и работаем в этом направлении. Все контейнерные работающие терминалы, их у нас пять готовы обрабатывать контейнерные суда» , - отметил замминистра.

По его словам, почти все терминалы задействованы в перевалке аграрной и другой продукции и параллельно ведут переговоры с потенциальными судовладельцами по восстановлению контейнерных перевозок.

«Я надеюсь, что в течение двух-трех недель мы получим первое захождение. Конечно, сначала это будут небольшие суда типа фидеров, но мы уже ведем переговоры с мультинациональными контейнерными компаниями, и некоторые рассматривают возможность реанимации сервиса в случае, если фидера будут безопасно работать» , - подчеркнул Васьков.

Как сообщалось, Украина в феврале отправила морским коридором рекордный объем грузов – 8 млн. т, из которых 5,2 млн. т составляла аграрная продукция.