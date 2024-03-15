В Донецкой области из-за обстрелов обесточены город и шахта

В Донецкой области из-за российских обстрелов остался без света город Мирноград в Покровском районе. Также обесточена шахта, информирует Укрэнерго.

"В Донецкой области обесточены потребители города Мирноград и одно из угольнодобывающих предприятий" , - говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, всего в Мирнограде без света 8 тысяч потребителей, а шахту заживили с помощью генератора.

Всего из-за боевых действий и по другим причинам на утро в Украине без света остается 397 населенных пунктов. За прошедшие сутки зафиксированы новые повреждения в сетях облэнерго Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Харьковской, Черниговской областей.

Так, в Харьковской области за сутки дополнительно обесточены 1937 потребителей. А в Сумской области боевые действия препятствуют проведению аварийно-восстановительных работ, энергетики ждут разрешения военных для проезда к местам повреждений. Без света остаются более 8530 потребителей.

Из-за технологических нарушений есть обесточивание в Днепропетровской и Запорожской областях.

В целом, энергосистема Украины работает нормально, дефицит не прогнозируется, отметили энергетики.