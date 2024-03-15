Удар по Сумской области: найден еще один погибший

В результате ракетно-авиационных ударов РФ по радиотехническим объектам Сумской области 14 марта погиб инженер. В общей сложности были повреждены четыре таких системы.﻿ Об этом рассказал начальник Сумской областной военной администрации Владимира Артюха в эфире телемарафона, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

"К сожалению, вчерашний прилет по радиотехническим системам, пострадавших в Сумской области, всего их 4, сегодня нашли одного погибшего инженера" , - сказал он

Как отметил Артюх, погибший в тот момент дежурил на этом радиотехническом оборудовании.

"Вот сегодня утром при работах по эвакуации нашли его погибшим" , - добавил начальник Сумской ОВА.

Напомним, вчера в результате вражеских обстрелов в Сумской области отключилась высоковольтная линия 330 кВ НЭК "Укрэнерго".

Кроме того, 14 марта российские войска обстреляли город Середино-Буда в Сумской области. В результате пострадали четыре человека.

Также мы сообщали, что в Сумах объявили траур по погибшим в результате атаки россиян 13 марта. На месте трагедии еще разбирают завалы, под ними могут находиться люди.

Известно, что после атаки РФ по многоэтажке в Сумах 13 марта спасатели деблокировали тела двух погибших.