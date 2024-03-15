В Британии могут отправить в отставку Сунака до парламентских выборов – СМИ

Некоторые министры Великобритании ведут частные дискуссии о возможности заменить премьера страны Риши Сунака до парламентских выборов, которые состоятся позже в этом году. Об этом Bloomberg рассказали информированные источники, сообщает Европейская правда.

По словам источников, в последние дни министры проводили закрытые дискуссии, изучая возможность того, что правящая Консервативная партия может быть вынуждена заменить Сунака перед выборами.

Собеседники объяснили изданию, что вопрос в том, поможет ли временный лидер сдержать всплеск популярности оппозиционной Лейбористской партии, которого многие опасаются.

В материале говорится, что катализатором переговоров стал ряд политических скандалов, которые продемонстрировали якобы неспособность Сунака принимать быстрые политические решения, в частности, обещания по сокращению налогов и спор вокруг расистских высказываний, которые, как утверждают, были сделаны одним из крупнейших доноров партии.

Источники указывают, что министры, участвующие в переговорах, остаются сторонниками Сунака и не хотят смены главы правительства.

Ни один из конкурентов, похоже, не имеет достаточной поддержки, чтобы бросить ему вызов, и поэтому премьер сможет продержаться до выборов, сообщает Bloomberg.

Если появится кандидат, который сможет занять должность без большого конкурса, Сунака, скорее всего, отстранят, рассказали два высокопоставленных министра.

Сейчас консерваторы ожидают местных выборов, которые состоятся 2 мая, где, по словам одного из министров, в случае неудачных результатов премьеру будет трудно объяснить однопартийцам, почему он должен повести консерваторов на парламентские выборы.