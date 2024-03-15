Война придет на территорию России - Данилов

Президент России Владимир Путин глубоко заблуждается, если считает, что война не придет на территорию РФ. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире ток-шоу Украинской правды, сообщает Корреспондент.

В частности, он высказался по поводу последних действий добровольцев РДК и Легиона Свободы России.

"Это ситуация довольно проста. Можно классически ответить — люди имеют право пойти и проголосовать на своих выборах, что они и делают. Я хочу сказать, что если Путин считал, что война не придет на территории России, он глубоко ошибается. Она придет и придет довольно далеко, и если на сегодняшний день они уже начинают страдать на расстоянии 800-900 километров, то, поверьте, в ближайшее время это уже будет тысячи километров" , – сказал Данилов.

Также он отметил, что Украина будет внимательно наблюдать за тем, какие страны будут признавать президентские выборы в России.

"Будут сложные два-три месяца, потому что РФ закончит сейчас так называемый избирательный процесс... Страны, конечно, будут признавать выборы в России, что является абсолютным позором в современном мире. Мы очень внимательно будем наблюдать, какие страны будут признавать выборы, какие страны будут приветствовать Путина с победой на этой вроде бы (выборной) гонке. И это будет довольно интересная ситуация" , - заявил Данилов.

Он напомнил, что когда избирался "один из соседей Путина", ни одна страна этого не признала и до сих пор не признает.

Как известно, президентские "выборы" в РФ будут проходить 15-17 марта. Ранее Легион Свобода России предупредил, что дни выборов в РФ будут "беспокойными". Также повстанцы призвали всех жителей Белгородской и Курской областей, не воспользовавшихся зеленым коридором, оставаться в укрытиях.